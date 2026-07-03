© Foto: Eli Hartman/AP/dpaDie Rohölpreise sind in dieser Woche auf das Niveau vor Beginn des Iran-Krieges gefallen, doch jetzt könnte erst einmal eine technische Erholung folgen. Steht der Ölpreis jetzt vor einem Comeback? Nach dem Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran sowie den laufenden Friedensverhandlungen ist der Rohölpreis in den vergangenen Wochen spürbar zurückgegangen. Nach einer historisch beispiellosen Angebotskrise droht jetzt sogar eine Ölschwemme, da die an den zurückkehrenden Golfstaaten ihre Marktanteile mit Produktionsausweitungen verteidigen wollen. Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer …
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