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Dow Jones News
03.07.2026 10:39 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/DAX und Euro-Stoxx-50 auf Allzeithoch zum Start

DJ MÄRKTE EUROPA/DAX und Euro-Stoxx-50 auf Allzeithoch zum Start

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind am Freitag im Plus gestartet. Auch ohne die Unterstützung der Wall Street, die zum Wochenschluss wegen des vorgezogenen Unabhängigkeits-Feiertages geschlossen bleibt, hält das Aufwärtsmomentum an. Der DAX legt um 0,6 Prozent auf 25.721 Punkte zu, das Rekordhoch liegt nun bei 25.863,81. Der Euro-Stoxx-50 legt 0,4 Prozent auf 6.385 Zähler zu und markiert ebenfalls neue Höchststände.

Mit dem schwächeren US-Arbeitsmarkt wurden die Zinserhöhungserwartungen in den USA etwas zurückgeschraubt, was den Goldpreis beflügelt, das Edelmetall notiert am Morgen bei 4.177 Dollar 1,3 Prozent höher. Der Euro handelt bei 1,1449 Dollar. Der Brent-Preis stagniert, was allerdings keine "Rote Flagge" für die Risikobereitschaft der Investoren liefert.

Die Wiedereröffnung der Straße von Hormus hat derweil das Risiko eines vollständigen Lieferausfalls von verflüssigtem Erdgas (LNG) auf dem Weltmarkt verringert. Die LNG-Schifffahrtsströme erholten sich jedoch viel langsamer als bei Rohöl, was die Exportkapazitäten voraussichtlich bis weit in das dritte Quartal hinein einschränken werde, sagt Daniel Hynes, Senior Commodity Strategist bei ANZ.

Umsatzentwicklung bei Rheinmetall "keine Überraschung"

Die Mitteilung von Rheinmetall (-1,6%) zu den "möglichen Auswirkungen des Baustopps von sechs F126-Fregatten" auf den Umsatz überrasche nicht, heißt es im Handel. Vielmehr hatte die Aktie bereits vor Tagen auf die originäre Meldung deutlich reagiert. Die Analysten von JP Morgan haben die Gewinnschätzungen für Rheinmetall gesenkt und nennen drei Gründe: Erstens vollzögen sich Veränderungen in der Verteidigungstechnologie weitaus schneller als erwartet. Zweitens lasse sich die deutsche Bundesregierung bei der Auftragsvergabe mehr Zeit als gedacht; und drittens nehmen die Analysten eine vorsichtigere Haltung bezüglich der Umsetzungsrisiken und Margen ein. Als Reaktion auf die niedrigeren Gewinnschätzungen haben sie das Kursziel für Dezember 2027 um 10 Prozent auf 1.350 Euro gesenkt.

Gea legen nach einer Hochstufung der RBC auf "Outperform" um gut 2 Prozent zu. Die Analysten verweisen auf die Historie einer Cash-Conversion von nahezu 100 Prozent, einer exzellenten Kapitalallokation und einer treuen Kundenbasis. Gea notiere trotz der starken Kursentwicklung in jüngster Zeit mit einem Abschlag von rund 10 Prozent gegenüber den direkten Wettbewerbern und mit einem Minus von 17 Prozent gegenüber den Werten des europäischen Sektors.

Die europäischen Technologiewerte legen nach dem Abverkauf der vergangenen Tage eine Erholungsbewegung hin. Die guten Vorgaben von Samsung und SK Hynix aus Südkorea geben dabei die Richtung vor. Während einige Analysten hinsichtlich der Nachhaltigkeit dieser Hyperscaler-Gewinne vorsichtig bleiben, sind die Erwartungen an die US-Zinserhöhungen gesunken und haben die Risikobereitschaft gefördert. Der europäische Sektorindex notiert 1,1 Prozent im Plus. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.385,31  +0,4   24,84    6.360,47    10,3 
Stoxx-50        5.463,98  +0,3   17,58    5.446,40    11,1 
DAX          25.721,47  +0,6   140,59    25.580,88    5,0 
MDAX          32.823,73  +0,9   278,87    27.039,42    7,2 
TecDAX         3.897,35  +0,3    9,61    3.091,28    7,6 
SDAX          18.327,88  +0,5   98,71    13.062,07    0,0 
FTSE          10.687,53  +0,3   34,66    10.652,87    7,6 
CAC           8.489,41  +0,2   14,55    8.474,86    4,2 
SMI          14.380,39  +0,2   27,41    14.352,98    8,4 
ATX           6.552,26  +0,9   55,12    6.497,14    23,0 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:04 
EUR/USD          1,1449  +0,2   0,0019     1,1430   1,1446 
EUR/JPY          184,23  +0,0   0,0600     184,17  184,1900 
EUR/CHF          0,9184  -0,0  -0,0001     0,9185   0,9181 
EUR/GBP          0,8566  +0,0   0,0002     0,8564   0,8565 
USD/JPY          160,9  -0,1  -0,1900     161,09  160,9000 
GBP/USD          1,3364  +0,1   0,0018     1,3346   1,3358 
USD/CNY          6,7827  -0,1  -0,0059     6,7886   6,7886 
USD/CNH          6,7852  -0,0  -0,0026     6,7878   6,7856 
AUS/USD          0,6942  +0,3   0,0021     0,6921   0,6928 
Bitcoin/USD      61.706,55  +0,3   173,16    61.533,39 61.511,80 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         68,63  -0,1   -0,06      68,69 
Brent/ICE          71,8  0,0    0,00      71,80 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.176,69  +1,3   53,89    4.122,80 
Silber           62,70  +2,8    1,69      61,01 
Platin         1.662,25  +2,8   46,00    1.616,25 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/thl/flf

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