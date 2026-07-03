Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Stadt Hamburg emittiert eine neue öffentliche Anleihe (ISIN DE000A3MQXXX/ WKN A3MQTT) im Umfang von 500 Mio. Euro, so die Börse Stuttgart.Gezahlt werde ein jährlicher Kupon in Höhe von 3,125%, die Ausschüttung erfolge jährlich. Die nächste Zinszahlung werde am 30.06.2027 geleistet. Das Laufzeitende sei für den 30.06.2036 vorgesehen. Ausgehend von einem Kurs von 99,46 ergebe sich eine Rendite von 3,144%. Handelbar sei die öffentliche Anleihe ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen, das entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. (Bonds weekly Ausgabe vom 02.07.2026) (03.07.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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