Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die feiertagsbedingte Abwesenheit der US-Marktteilnehmer und fehlende datenseitige Impulse lassen heute einen ruhigen Handelsverlauf erwarten, so die Analysten der Helaba.Gestern habe die Zuversicht der Marktteilnehmer bezüglich niedriger Zinsen wieder zugenommen, insbesondere auch nach dem etwas enttäuschenden US-Arbeitsmarktbericht. Am Aktienmarkt hätten die Notierungen zugelegt und der DAX habe ein neues Allzeithoch markieren können. Auch der Euro habe davon profitiert. Am Rentenmarkt aber habe der Erholungsimpuls nicht ausgereicht, um das Bild der letzten Tage zu drehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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