Der chinesische Batteriehersteller Gotion High-Tech hat zusammen mit Spaniens Industrieministerium nun offiziell sein Großprojekt für Valladolid vorgestellt. Gotion wird dort rund 950 Millionen Euro investieren, um eine Produktionsanlage für Batteriekathoden und eine Batterie-Recyclinganlage zu bauen. Für diese Großinvestition erhält Gotion High-Tech von der spanischen Regierung im Rahmen des Förderprogramms PERTE Fördermittel in Höhe von insgesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net