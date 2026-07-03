© Foto: Dall-ENach einem schwachen Start drehen Asiens Börsen kräftig ins Plus, gestützt von starken PMI-Daten und einem abkühlenden US-Arbeitsmarkt.Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum haben am Freitag nach einem schwachen Handelsauftakt eine beeindruckende Kehrtwende vollzogen. Angeführt von einer kräftigen Erholung der Technologiewerte in Südkorea legten nahezu alle wichtigen Börsenindizes deutlich zu. Unterstützt wurde die positive Stimmung von besser als erwarteten Einkaufsmanagerindizes (PMI), einer Abschwächung geopolitischer Spannungen sowie schlechte US-Arbeitsmarkt-Daten, die die Hoffnungen auf Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve im weiteren Jahresverlauf nähren. SK Hynix …
Enthaltene Werte: KR7005930XXX,JP9010C00XXX,2455717,US78392B1070,KRD020020XXX,HK0000004XXX,CNM000000XXXDen vollständigen Artikel lesen
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