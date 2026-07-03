© Foto: Stefan Puchner/dpaDer Augsburger Rüstungskonzern Renk Group übernimmt den britischen U-Boot-Getriebespezialisten David Brown Defence. Der Deal soll bis zu 250 Millionen US-Dollar schwer sein.Der Augsburger Rüstungs- und Industriezulieferer Renk Group weitet sein Geschäft in der Marinerüstung aus: Das Unternehmen übernimmt den britischen Spezialisten David Brown Defence, der auf Getriebesysteme für U-Boote und Landfahrzeuge spezialisiert ist. Renk bestätigte die Transaktion am Freitag in einer offiziellen Mitteilung. Über den Kaufpreis wurde zunächst Stillschweigen vereinbart, doch nach Informationen aus dem Umfeld der Transaktion liegt der Wert des Deals im Bereich von 200 bis 250 Millionen US-Dollar. Das …
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