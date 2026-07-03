Die LKH hat zum 01.07.2026 eine neue PKV-Tariflinie gestartet, die den Beamtenmarkt in den Fokus stellt. LKH BeihilfeUpgrade wurde speziell für Beamten und Beamtenanwärter konzipiert. Das Angebot ergänzt die Beihilfe des Dienstherrn durch einen Grundbaustein und Ergänzungstarife. Die Landeskrankenhilfe (LKH) hat zum 01.07.2026 eine komplett neue Tariflinie in der privaten Krankenversicherung (PKV) auf den Markt gebracht. LKH BeihilfeUpgrade nimmt die Absicherungsbedürfnisse von Beamten und Anwärtern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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