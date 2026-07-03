Der Onlinebroker Robinhood hat in dieser Woche neue Produkte und einen Ausbau des internationalen Geschäfts angekündigt. Bei Anlegern und Analysten kam das hervorragend an. Die Aktie hat auf Wochensicht rund 14 Prozent zugelegt und wurde von der Investmentbank Mizuho in die "Top-Picks"-Liste aufgenommen.• Robinhood treibt das internationale Geschäft mit Krypto-Erweiterungen, tokenisierten Aktien und einer eigenen Layer-2-Blockchain voran. • Mizuho hebt das Kursziel auf 130 Dollar an und nimmt die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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