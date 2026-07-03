Frankfurt am Main/Mainz/Marburg/Kassel/Bad Vilbel/Bad Camberg (ots) -Nach einer kreativen Pause produziert der Hessische Rundfunk (hr) wieder neue Folgen der Erfolgsreihe "Tobis Städtetrip". Die Dreharbeiten zu neun Folgen starten an diesem Wochenende.Im Mittelpunkt steht wieder jeweils eine Stadt oder Region in Hessen, die hr-Moderator Tobi Kämmerer auf ungewöhnliche Weise erkundet. Statt klassischer Sehenswürdigkeiten sind besondere Menschen, versteckte Orte und außergewöhnliche Erlebnisse im Fokus. Dabei probiert der Moderator selbst Aktivitäten aus, trifft Einheimische und sammelt Insidertipps, die oft auch vielen Ortsansässigen unbekannt sind.Gedreht wird in drei Etappen. Den Auftakt machen vom 4. bis 12. Juli die drei Wiesbadener Stadtteile Mainz-Amöneburg, Mainz-Kostheim und Mainz-Kastel. Es folgen ein Urlaubstrip nach Nordhessen und ein Besuch der Studentenstadt Marburg. In der zweiten Etappe, die vom 22. bis 30. August dauert, werden die Region Bergstraße, die Frankfurter City sowie Bad Vilbel von dem Drehteam besucht. Zum Abschluss stehen vom 19. bis 27. September der Naturpark Knüll, Bad Camberg und Kassel auf dem Drehplan. Ausgestrahlt werden die neuen Folgen von "Tobis Städtetrip" ab Mitte August im hr-fernsehen.Neu ist, dass die hr3-Hörerinnen und -Hörer Einfluss auf die zu besuchenden Orte nehmen können. Ihre Tipps, die sie in der hr3-Morningshow geben, können Tobi dazu ermuntern, den ein oder anderen Geheimtipp zu besuchen. Außerdem können sie Tobi Tipps geben, was er seiner hr3-Kollegin Tanja als kleines Präsent aus der jeweiligen Region mitbringen soll.Pressekontakt:PressereferentChristian BenderTel.: 069 155 2290E-Mail: christian.bender@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6307639