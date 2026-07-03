Die Hitzerekorde der vergangenen Tage haben weitgreifende Folgen - auch für unser Gehirn. Es gibt erste Hinweise darauf, dass Kinder, Babys und Menschen mit psychischen Erkrankungen besonders gefährdet. Auch in London war es in der vergangenen Woche heiß. Richtig heiß. Eine gefährliche Hitzewelle hatte Westeuropa erfasst. Am 25. Juni verzeichnete Großbritannien mit 36,1 Grad die höchste Juni-Temperatur aller Zeiten. Doch wie Wetter-Apps bestätigen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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