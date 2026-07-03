Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Nominal am Neuemissionsmarkt für Covered Bonds liegt nach einem sehr regen Juni-Geschäft zur Jahresmitte deutlich oberhalb des letzten Jahres und bewegt sich auf die Rekordstände der jüngeren Vergangenheit zu, so die DekaBank.Dies liege einerseits an sehr hohen Fälligkeiten, die die Investoren nur zu gerne wieder mit Anschlussfinanzierungen auffüllen würden, andererseits aber auch an einem starken Nettozuwachs gedeckter Anleihen. Trotz des großen Angebots könnten die Anleihen sehr gut platziert werden und würden auch im Nachgang gesucht bleiben, obwohl viele Emittenten nur sehr geringe oder gar keine Neuemissionsprämien mehr anbieten würden. Da ab Mitte Juli mit Beginn der Sommerpause die Neuemissionstätigkeit üblicherweise deutlich nachlasse, dürften sich die Spreads über den Sommer hinweg noch etwas einengen. In der zweiten Jahreshälfte sei traditionell mit verringerter Neuemissionstätigkeit zu rechnen. Da die Fälligkeiten aber vergleichsweise hoch bleiben würden, dürften die Spreads weiter freundlich unterstützt bleiben. (Volkswirtschaft Prognosen vom 02.07.2026) (03.07.2026/alc/a/a) ...

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