Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auf die Hitzewelle der vergangenen Wochen folgte in Deutschland eine erfrischende Abkühlung, so die Analysten der Helaba.Ein ähnliches Bild zeige sich bei der Inflation: Die Teuerung habe sich im Juni auf 2,3% gegenüber dem Vorjahr abgekühlt und liege damit wieder nahezu auf dem Zielniveau der EZB. Dies reflektiere fallende Energie- und Kraftstoffpreise sowie das bisherige Ausbleiben von Zweitrundeneffekten. Dass Produzenten die gestiegenen Preise für Vorprodukte noch an die Verbraucher weitergeben würden, werde auch deshalb unwahrscheinlicher, weil der Rohölpreis mittlerweile auf das Vorkriegsniveau gefallen sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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