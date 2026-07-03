Bonn (www.anleihencheck.de) - Die reale Wirtschaftsleistung in Mexiko legte im April saison- und kalenderbereinigt kräftig um 1,2% gegenüber dem Vormonat zu, so Postbank Research.Damit habe sie die Erwartungen (0,7%) deutlich übertroffen und sich gegenüber dem nach oben revidiertem Zuwachs von 0,56% im März beschleunigt. Im Jahresvergleich habe sich das reale Bruttoinlandsprodukt im April um 2,3% erhöht und damit ebenfalls über den Konsenserwartungen von 1,7% gelegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de