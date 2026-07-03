Mainz (ots) -
ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 - 7015245/34
Mainz, 3. Juli 2026/pl0307n1.docx
ZDF-Programmänderung
Woche 28/26
Mo., 6.7.
21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026
Bitte Ergänzung beachten:
Portugal - Spanien
Achtelfinale
. . .
Mi., 8.7.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
Vergiftet in Istanbul: Tod durch Pestizide
Film von Julia Lösch und Rebecca Klose
Kamera: Felix Korfmann, Yalçin Öztürk, Mirko Schernickau
Deutschland/Türkei 2026
Im Streaming: 8. Juli 2026, 18.00 Uhr bis 7. Juli 2031
----------------
Bitte neuen Ausdruck beachten:
3.45 Die Spur (HD/UT)
Vergiftet in Istanbul: Tod durch Pestizide
Film von Julia Lösch und Rebecca Klose
(von 22.45 Uhr)
Kamera: Felix Korfmann, Yalçin Öztürk, Mirko Schernickau
Deutschland/Türkei 2026
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6307698
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. . .
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Vergiftet in Istanbul: Tod durch Pestizide
Film von Julia Lösch und Rebecca Klose
Kamera: Felix Korfmann, Yalçin Öztürk, Mirko Schernickau
Deutschland/Türkei 2026
Im Streaming: 8. Juli 2026, 18.00 Uhr bis 7. Juli 2031
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3.45 Die Spur (HD/UT)
Vergiftet in Istanbul: Tod durch Pestizide
Film von Julia Lösch und Rebecca Klose
(von 22.45 Uhr)
Kamera: Felix Korfmann, Yalçin Öztürk, Mirko Schernickau
Deutschland/Türkei 2026
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