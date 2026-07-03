Manche Aktien schleichen jahrelang nach oben, ohne großes Drama, ohne laute Schlagzeilen - und werden genau deshalb unterschätzt. Doch wenn ein solcher Qualitätswert nach langer Konsolidierung plötzlich auf ein neues Allzeithoch ausbricht, sollten Trader hellhörig werden. Denn dann kann aus Stabilität sehr schnell neue Kursdynamik entstehen.Das Geschäftsmodell bleibt außergewöhnlich robust. Langfristige Lieferverträge, hohe Markteintrittsbarrieren und starke Preissetzungsmacht sorgen für stabile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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