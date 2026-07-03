Vor dem Urlaub schnell noch ein paar Brocken Italienisch oder Französisch lernen? Ein KI-Chatbot kann dabei helfen, sofern der Prompt stimmt. Wie du dir einen persönlichen Sprachtrainer baust und wo die Methode an ihre Grenzen kommt, erfährst du bei t3n MeisterPrompter. Der Urlaub steht bevor und du willst schnell und unkompliziert die Basics der Landessprache lernen? Mit dem passenden Prompt machst du ChatGPT, Claude oder andere KI-Chatbots zu deinem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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