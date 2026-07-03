© Foto: PAUL SAKUMA - APSandisk bringt die 10. Generation seiner 3D-NAND-Technologie an den Start. Die neue Lösung verspricht mehr Leistung, höhere Dichte und geringeren Energiebedarf.Sandisk hat mit der Auslieferung von Mustern seiner neuen BiCS10-Technologie begonnen. Die zehnte Generation des 3D-NAND-Flashspeichers soll eine deutlich höhere Speicherdichte, mehr Leistung und einen geringeren Energieverbrauch bieten. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Mehr Speicherkapazität auf gleicher Fläche Kern der neuen Technologie ist ein Speicherchip mit 1 Terabit und Triple-Level-Cell-Technologie. Nach Angaben von Sandisk erreicht BiCS10 eine Speicherdichte von mehr als 29 Gigabit pro …
Enthaltene Werte: US80004C2008Den vollständigen Artikel lesen
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