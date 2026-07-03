Ethereum News nach drei Verlustquartalen, was die Wale sehen, das Retail übersieht

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Ethereum schloss drei aufeinanderfolgende Verlustquartale ab, zum ersten Mal in seiner gesamten Handelsgeschichte seit 2016. Die Ethereum News des 2. Juli 2026 zeigen einen Markt, in dem der Preis um 62 Prozent seit September 2025 gefallen ist, während große Wallets still akkumulieren. CoinGlass-Daten belegen Rückgänge von 28 Prozent im vierten Quartal 2025, 29 Prozent im ersten Quartal 2026 und 25 Prozent im zweiten Quartal 2026. Am 1. Juli startete die Non-Profit-Organisation Ethereum Institutional mit Unterstützung von Joe Lubin, BitMine und SharpLink, um Banken und Vermögensverwalter auf die Blockchain zu bringen. ETH handelt bei rund 1.708 Dollar nach einer scharfen Erholung vom Monatstief bei 1.512 Dollar. Whale-Wallets mit 1.000 bis 10.000 ETH stiegen durch den Juni weiter an, obwohl Privatanleger ausstiegen. Der Fear and Greed Index steht in extremer Angst, und Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten durch den gesamten Juni Nettoabflüsse. Dieser Artikel analysiert die wichtigsten Ethereum News und wo sich informiertes Kapital in dieser Phase bewegt.

Ethereum News bestätigen historische Verlustserie und institutionellen Gegentrend

Ethereum trat am 1. Juli 2026 bei rund 1.615 Dollar in das dritte Quartal ein, nachdem der Token drei Quartale in Folge rot schloss, die erste solche Serie in der verfügbaren Quartalsrendite-Historie seit 2016, wie BeInCrypto berichtete. Q4 2025 brachte minus 28,28 Prozent, Q1 2026 minus 29,26 Prozent und Q2 2026 minus 25,43 Prozent. Kumuliert hat die Serie rund 62 Prozent von ETHs Wert seit September 2025 abgetragen. Das nächstschlimmste Szenario waren zwei aufeinanderfolgende rote Quartale im Jahr 2022, als ETH im Q3 mit einer Erholung von 24 Prozent reagierte.

Parallel zur Verlustserie liefern die Ethereum News eine institutionelle Gegenerzählung. Ehemalige Mitglieder der Ethereum Foundation Enterprise-Abteilung gründeten am 1. Juli die Organisation Ethereum Institutional, wie Cryptopolitan bestätigte. BitMine, SharpLink und Ethereum-Mitgründer Joe Lubin finanzieren den Start. Die Organisation verfügt über mehr als 500 institutionelle Beziehungen, und auf dem Institutional Ethereum Forum kamen über 150 Führungskräfte zusammen, die rund 250 Billionen Dollar an Vermögenswerten repräsentieren. Standard Chartered unterstützt die Initiative und erklärte, diese Ankündigungen würden die Kommunikation vorantreiben, die dem Ethereum-Ökosystem fehlte.

Die Ethereum News zu den technischen Niveaus zeigen eine klare Struktur. Laut The Crypto Times liegt die kritische Unterstützung bei 1.500 Dollar und der Widerstand bei 1.753 Dollar, wo sich das 0,786-Fibonacci-Retracement und die höchste Volumenzone überschneiden. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2.294 Dollar, und der RSI bei 29,30 zeigt überverkaufte Bedingungen. Whale-Wallets mit 1.000 bis 10.000 ETH kletterten durch den Juni. BitMine kaufte zuletzt 27.084 ETH hinzu und hält nun 5,7 Millionen ETH. Die Ethereum News deuten auf einen Markt, in dem Großanleger während der Angst kaufen, während Privatanleger ausstiegen.

Pepeto als Presale-Position während der ETH-Verlustserie

Drei aufeinanderfolgende Verlustquartale beweisen, dass selbst die stärksten Netzwerke monatelang bluten, während Großhalter still unter der Oberfläche akkumulieren. Die Länge dieser Erholung bei ETH zeigt, warum ein festgelegter Presale-Einstieg in solchen Phasen eine andere Dynamik bietet. Genau an diesem Punkt setzt Pepeto an.

Pepeto ist die Börse, die gebaut wurde, um Renditen zu erfassen, die nach dem Abklingen der Angst entstehen. Sie wartet nicht, bis ein Chart verlorenen Boden zurückgewinnt. Während ETH-Halter beobachteten, wie 62 Prozent des Wertes verschwanden, bietet Pepeto einen festgelegten Presale-Preis. Dieser Preis eröffnet durch ein einziges Listing-Ereignis einen klaren Weg. Drei rote Quartale erzählen eine Geschichte darüber, wie lange die Erholung bei Large Caps dauert.

Krypto bestraft diejenigen, die in fallenden Positionen sitzen und auf eine Erholung hoffen, die Quartale braucht. Die echten Gewinne gehen an Einstiege, die während der Panik eröffnet wurden, als Überzeugung am günstigsten war. Pepeto-Halter bewegen Kapital über die Cross-Chain-Brücke kostenlos zwischen Netzwerken und prüfen jeden Vertrag mit dem Risiko-Scanner, bevor sie Geld einsetzen. So bleibt jeder Einstieg von Anfang an geschützt. Die Überzeugungsbarriere ist gefallen.

SolidProof hat jeden Vertrag hinter dem Projekt geprüft und verifiziert, bevor ein einziger Dollar in den Presale floss. Damit erhält der Käufer einen auditierten Einstieg in einem Markt, in dem Vertrauen knapp ist. Die Plattform sammelte bereits über 10 Millionen Dollar ein und bestätigt, dass große Wallets handeln, während Ethereum News Privatanleger zum Abwarten bewegen. Bei einem Preis von 0,0000001871 Dollar sehen Marktbeobachter nach dem erwarteten Binance-Listing erheblichen Spielraum für eine Vervielfachung. Jeder Tag bringt den Moment näher, an dem dieser Einstieg verschwindet, und eine Position bei Pepeto sichert einen Zugang, für den ETH bei 1.708 Dollar Jahre bräuchte.

Die Ethereum News von drei Verlustquartalen, die enden, während institutionelle Adoption beginnt, erzählen die Geschichte eines Marktes, der entscheidet, was als nächstes kommt. Wer den ETH-Kauf bei 100 Dollar im Jahr 2020 vor dem Anstieg auf 4.800 Dollar verpasste, kennt das Gefühl dieser Entscheidung genau. Pepeto wurde vom Pepe-Mitgründer mit einem vollständigen SolidProof-Audit aufgebaut. Ein sich näherndes Binance-Listing kommt hinzu. Diese Struktur beschreibt die klarste zweite Chance, die dieser Zyklus bietet. Wer dieses Fenster verpasst, beobachtet von der Seitenlinie, wie das Listing jede Position neu bewertet, die während der Panik gefüllt wurde.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was bedeuten die aktuellen Ethereum News für den ETH-Ausblick?

ETH verzeichnete drei aufeinanderfolgende rote Quartale zum ersten Mal in seiner Geschichte, doch große Wallets akkumulierten weiter, und eine neue institutionelle Non-Profit-Organisation startete mit Unterstützung von Joe Lubin, um Banken auf die Blockchain zu bringen. Standard Chartered hält ein Ziel von 4.000 Dollar, die Citibank prognostiziert 2.240 Dollar.

Warum wählen Wallets Pepeto statt auf eine ETH-Erholung zu warten?

Pepeto hat über 10 Millionen Dollar während extremer Angst mit einem sich nähernden Binance-Listing eingesammelt, und die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem dieser Presale-Einstieg offenbleibt, bevor das Listing-Ereignis den Preis für alle anderen neu bewertet.