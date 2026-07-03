Paris (www.anleihencheck.de) - "Das Pendel war wahrscheinlich zu weit ausgeschlagen. Seit der letzten Sitzung der Fed sind die Anleger bis vor wenigen Tagen noch von fast drei Leitzinserhöhungen in diesem Jahr ausgegangen. Während die Äußerungen von Kevin Warsh gestern diese Erwartungen bereits leicht gedämpft haben, dürften Anleger angesichts der neuen US-Beschäftigungszahlen ihre Haltung grundsätzlich überdenken", sagen Michaël Nizard, Head of Multi-Asset & Overlay, und Nabil Milali, Multi-Asset & Overlay Portfolio Manager bei Edmond de Rothschild Asset Management. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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