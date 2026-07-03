London (www.anleihencheck.de) - Die Beschäftigungszahlen fielen mit +57.000 geringer aus als erwartet - Ökonomen hatten +113.000 prognostiziert, so Bradford Smith, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors.Dies sei der schwächste Wert seit Februar und folge auf den sensationellen Wert vom letzten Monat. Ebenfalls unerwartet sei der Rückgang der Arbeitslosenquote auf 4,2%: Angesichts der hinter den Erwartungen zurückbleibenden Beschäftigungszahlen sei dies überraschend, lasse sich jedoch durch einen weiteren Rückgang der Erwerbsquote um 0,3% auf 61,4% erklären. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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