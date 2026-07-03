Schlechte Nachrichten für die DHL Group? Dem Logistikriesen könnte ein wichtiger steuerlicher Vorteil entzogen werden. Ein Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums sieht vor, dass das Unternehmen künftig Umsatzsteuer auf Geschäftspost entrichten muss, die Firmen bei der Deutschen Post einliefern und die anschließend weiterbefördert wird.Bislang fällt auf diese Leistungen keine Umsatzsteuer an, da die Deutsche Post als Universaldienstleister von dieser Steuer befreit ist. Nach den neuen Plänen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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