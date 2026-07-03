Viele Anleger achten bei Dividendenwerten vor allem auf eine hohe Ausschüttung. Doch das greift zu kurz. Entscheidend für den langfristigen Anlageerfolg ist die Kombination aus starken Dividenden und solidem Kurspotenzial.Genau hier setzt Johann Werthers neuer Report an: Er zeigt 3 internationale Aktien, die nicht nur mit attraktiven Ausschüttungen überzeugen, sondern auch durch steigendes Dividendenwachstum, robuste Geschäftsmodelle und überzeugende Perspektiven auffallen.Das Besondere: Statt auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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