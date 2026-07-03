EQS-Ad-hoc: Sirma Group Holding / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
Meldung von Transaktionen gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung - "MAR") in Verbindung mit Artikel 2 Absätze 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 (Aktienrückkaufverordnung - "SBR").
Transaktionen mit eigenen Aktien
Im Anschluss an die Bekanntmachung vom 17. Juni 2026 bezüglich der Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms gibt der Vorstand der "Sirma Group Holding" JSC (BSE, FSE: SIRM; im Folgenden "SIRM") hiermit die im Rahmen des Rückkaufprogramms während des Berichtszeitraums vom 24. Juni 2026 bis zum 2. Juli 2026 durchgeführten Transaktionen in aggregierter und detaillierter Form bekannt.
Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 16.287 auf den Namen lautende Stammaktien von SIRM (ISIN BG1100032140) zu einem Gesamtpreis von 13.391,58 EUR (ohne Gebühren und Provisionen) zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 0,8222 EUR pro Aktie erworben. Alle Transaktionen wurden vom unabhängigen Wertpapiervermittler Elana Trading AD auf dem regulierten Markt der Bulgarischen Wertpapierbörse - Sofia AD (Handelsplatz: XBUL) ausgeführt.
Alle Transaktionen wurden unter Einhaltung der Preis- und Volumenbedingungen gemäß den Artikeln 3 und 4 SBR durchgeführt. Keine Transaktion wurde zu einem Preis ausgeführt, der über dem höheren Wert aus dem Kurs des letzten unabhängigen Handels und dem höchsten aktuellen unabhängigen Geldkurs lag, noch außerhalb der in der Programmankündigung festgelegten Preisspanne von 0,43 EUR bis 2,05 EUR pro Aktie.
1. Aggregierte Informationen pro Handelstag
Handelsplatz für alle Transaktionen: Bulgarische Börse - Sofia AD (MIC: XBUL). Im Berichtszeitraum wurden keine Transaktionen an der Frankfurter Wertpapierbörse ausgeführt.
2. Detaillierte Informationen zu einzelnen Transaktionen
Bei allen Transaktionen handelt es sich um den Erwerb eigener Aktien (ISIN BG1100032140), der auf dem regulierten Markt der Bulgarischen Wertpapierbörse - Sofia AD (XBUL) über den unabhängigen Wertpapiervermittler Elana Trading AD durchgeführt wurde. Die Preise verstehen sich ohne Gebühren und Provisionen.
3. Stand des Rückkaufprogramms
Maximale Anzahl der im Rahmen des Programms genehmigten Aktien: 100.000. Bislang erworbene Aktien (kumuliert): 27.412, was 27,41 % des Programmvolumens und etwa 0,046 % des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Verbleibende Aktien, die im Rahmen des Programms noch erworben werden können: 72.588. Das Programm läuft bis spätestens zum 31. Juli 2026 und kann gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit ausgesetzt, unterbrochen oder wieder aufgenommen werden.
Der Rückkauf erfolgt auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 8. April 2025. Informationen zu den Transaktionen werden auch auf der Website der Gesellschaft unter https://investors.sirma.com/en veröffentlicht.
Kontakt
Stanislav Tanushev
Leiter Investor Relations
Sirma Group Holding JSC
+359 2 976 83 10 · stanislav.tanushev@sirma.com
Ende der Insiderinformation
03.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sirma Group Holding
|135 Tsarigradsko Shosse Blvd.
|1784 Sofia
|Bulgarien
|Telefon:
|+35929768310
|E-Mail:
|ir@sirma.com
|Internet:
|https://investors.sirma.com/en
|ISIN:
|BG1100032140
|WKN:
|A142WT
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
|EQS News ID:
|2360000
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2360000 03.07.2026 CET/CEST