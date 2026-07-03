Das eine derart teure Aktie, wie Samsung es ist (ca. 2980€ Aktienpreis), innerhalb weniger Stunden nach Börsenöffnung um über +11% zulegt, habe ich so nicht kommen sehen - obwohl man an solche Sprünge derweilen eigentlich gewöhnt sein sollte. Doch was dahintersteckt ist nicht mal eine offiziell bestätigte Nachricht: Das KI-Labor Anthropic befindet sich in frühen Gesprächen mit Samsung, um eigene Chips fertigen zu lassen. Das Ganze ist Teil einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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