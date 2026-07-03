Die Lucid-Aktie kommt nicht mehr aus dem Tal der Tränen heraus. Innerhalb der letzten zwölf Monate haben sich über -70% des Börsenwertes des amerikanischen Elektroauto-Startups in Luft aufgelöst. Zeichnet sich langsam ein "Game over" für Lucid ab oder können Anleger noch ein wenig Hoffnung haben? Kein Anlass zur Hoffnung beim Absatz Die gestern Abend vorgestellten Absatzzahlen für das zweite Quartal geben wenig Anlass zur Hoffnung. Lucid hat im Zeitraum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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