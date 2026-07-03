Der Ölpreis der Sorte WTI arbeitet die zuvor skizzierte Abwärtsbewegung weiter planmäßig ab. Nach dem Rückfall unter 77,97 US$ wurde die Korrektur deutlich ausgeweitet, inzwischen rückt die Unterstützungszone um 66,55 US$ unmittelbar in den Fokus. Genau dort könnte sich entscheiden, ob die laufende Korrekturphase in ihr Finale übergeht. Unterstützung voraus In der vorangegangenen Analyse stand bereits die abwärtsgerichtete Bewegung im Mittelpunkt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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