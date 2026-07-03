Thomas Moll und Tobias Sticht sind in die Geschäftsführung von Aon Deutschland berufen worden. Moll soll u. a. das Broking in den Regionen und den Specialties verantworten, während Sticht den Fokus u. a. auf die Weiterentwicklung des regionalen Beratungsansatzes in Verbindung mit Aons KI-Strategie legt. Zum 01.07.2026 hat Aon Deutschland seine Geschäftsführung erweitert. Thomas Moll, bisher Regionalleiter Süd und Leiter Broking Süddeutschland, und Tobias Sticht, bislang Chief Commercial Officer, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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