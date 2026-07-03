Der Wochenstart liefert Anlegern ein erstes klares Signal, wohin die Wirtschaft in Europa und den USA steuert.Der Montag steht ganz im Zeichen der Konjunktur: Mit dem deutschen Auftragseingang, den Einkaufsmanagerindizes für das Baugewerbe in Deutschland und Großbritannien sowie dem viel beachteten ISM-Serviceindex aus den USA verdichten sich die Hinweise darauf, in welcher Verfassung die Wirtschaft diesseits und jenseits des Atlantiks in das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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