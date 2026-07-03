Mittwoch im Marktkompass

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Wir führen momentan 34 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 67%. In dieser Woche haben wir eine neue Ausgabe unserer Serie "Finger weg!", eine Analyse und einen Marktkommentar veröffentlicht. Außerdem gab es drei Käufe und einen Verkauf. Heute gibt es das erste Ziel für eines unserer neuen Investments. Betroffen sind unter anderem Aroundtown, Super Micro Computer, Vonovia, 3i-Group, BYD, Bayer, Itochu, und Zalando. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.An den Börsen nimmt die Rotation Fahrt auf, wir hatten es amaufgegriffen. Die Profiteure des KI Booms haben in dieser Woche Federn gelassen und defensive Branchen konnten zulegen. Unter den Indizes avancierte der DOW JONES zum Star und markierte gleich mehrfach neue Allzeithochs. Auch der DAX hat sich im Laufe der Woche auf den Weg gemacht, sein Aufholpotenzial zu heben. Der rückläufige Ölpreis hilft in dem Szenario. Der Chartvergleich diesmal mit DOW JONES, um das Auseinanderlaufen zu verdeutlichen.Das ist natürlich nur eine Momentaufnahme, schließlich war es lange anders. Es wird auch nicht das Ende das KI-Booms sein. Angesichts der Rally in den letzten vier Monaten ist eine Pause gesund. Außerdem ergeben sich bei den Halbleitern schon wieder erste Signale der Beruhigung: In Asien führten die Halbleiterwerte die Rally an, welche sich heute Nacht zum Teil zweistellig erholen. Die Nasdaq-Taxen liegen ebenso um 300 Punkte erholt zum gestrigen Schlusskurs. In den USA wird heute allerdings aufgrund des Unabhängigkeitstages nicht gehandelt. Wir müssen uns also bis Montag gedulden.Heute Morgen setzt sich die gute hierzulande Stimmung fort. Der DAX startet nach seinem Allzeithoch gestern um 25.735 Punkte erneut fester. Das deutsche Börsenbarometer hat jetzt gute Karten, weil er viele ausgebombte Brachen und Einzelwerte beinhaltet, die jetzt von der Rotation profitieren. Namentlich: Chemie, Pharma, Autos - Rheinmetall, SAP, VW, Bayer. Wir greifen zu, mehr Details in den nächsten Zeilen.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!