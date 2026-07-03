Für die Nationalmannschaft ist die Weltmeisterschaft 2026 gelaufen. Für Fans wird es also Zeit, den Blick langsam wieder Richtung Bundesliga zu richten. Doch wo laufen zur kommenden Saison die Spiele? Und was kostet das? Eine Übersicht. Während die Nationalspieler nach dem WM-Ausscheiden gegen Paraguay in den Urlaub reisen, starten die ersten Bundesligisten mit der Vorbereitung für die Saison 2026/27. Ab dem 21. August finden die erste Runde im DFB-Pokal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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