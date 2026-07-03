Mainz (ots) -
Woche 31/26
Sonntag, 26.07.
Bitte Programmänderungen beachten:
7.00 Leschs Kosmos
Asteroiden - Abwehrmission im All
Deutschland 2022
19.30 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit
Der Anfang
USA 2018
heute-show extra - Next Stop Köster und heute-show extra - Das Quiz - entfallen!!!
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6307819
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