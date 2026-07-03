© Foto: OpenAIChina senkt ab Samstag die staatlichen Höchstpreise für Benzin und Diesel deutlich. Es ist die stärkste Senkung des Jahres und die dritte in Folge.China wird ab Samstag die Obergrenzen für Benzin und Diesel im Inland senken. Dies ist die stärkste Einzelpreissenkung in diesem Jahr und der dritte Rückgang der Kraftstoffkosten in Folge, wie der oberste Wirtschaftsplaner des Landes bekannt gab. Die Höchstpreise für Benzin und Diesel im Einzelhandel werden um 950 Yuan (140,14 US-Dollar) beziehungsweise 915 Yuan (134,77 US-Dollar) pro Tonne sinken, teilte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission in einer Mitteilung mit. China senkt nicht einfach "Tankstellenpreise", sondern die …
Enthaltene Werte: XC000A0AEXXX,EU0001458XXXDen vollständigen Artikel lesen
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