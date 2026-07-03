Wir knüpfen nahtlos an unsere Analyse aus der letzten Woche an: Die tektonischen Verschiebungen an den globalen Handelsplätzen setzten sich im Wochenverlauf unvermindert fort. Das institutionelle Kapital flieht weiter aus den hochbewerteten Technologie-Clustern und sucht Zuflucht in fundamental unerschütterlichen Festungen der Realwirtschaft. Die Marktbreite nimmt bereits deutlich zu. Wir setzen auf weitere erstklassige Substanzwerte aus der "Old Economy". Diese Unternehmen passen exakt in das Beuteschema der großen Fondsmanager: gigantische Cashflows, krisenresistente Geschäftsmodelle und eine Bewertung, die massiven Schutz nach unten bietet. Neben einem vielversprechendem schweizer Pharmapionier haben wir diese Woche ein Banken-Trio, das vom KI-Boom profitiert, ohne die gleiche Volalitilität der üblichen Verdächtigen. Außerdem haben wir zwei Reedereien im Auge, die die steigende logistische Last der Weltwirtschaft tragen sollen.



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