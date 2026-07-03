Der deutliche Kursanstieg im Zuge des Übernahmeangebots bei der Hugo-Boss-Aktie hat sich zuletzt teilweise wieder zurückgebildet. Am Freitag verliert die Aktie leicht und notiert bei 37,90 €. Auf Jahressicht steht damit weiterhin ein Minus von rund -12%. Für Anleger stellt sich die Frage, wie mit der aktuellen Situation umzugehen ist. Übernahmeangebot ohne Nachbesserung Am 10. Juni wurde ein nicht abgestimmtes Übernahmeangebot des Großaktionärs Frasers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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