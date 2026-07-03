Das eigentliche Korrekturziel bei 7,77 € wurde nur knapp verpasst. Nach dem Wochentief bei 8,05 € schoss die BYD-Aktie in der Spitze um rund +18% nach oben, sodass die Bullen kurzfristig wieder ihre Chance wittern. Mit Blick auf den Chart ist die Lage allerdings keineswegs neutral oder gar entspannt. Konter nach knapp verfehltem Ziel In der letzten Chartbeschau aus der Vorwoche stand nach dem Bruch von 8,56 € bereits das Risiko eines Rücklaufs in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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