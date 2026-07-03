Das fiktive Szenario Europa 2031 beschreibt, wie Europas Versagen im Hinblick auf KI und technologischer Souveränität geradewegs in die wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit führt. Ist das wirklich unvermeidbar? Wir haben mit einem der Autoren gesprochen. Kein Wunder, dass das Szenario Europa 2031 viral gegangen ist: Auf geradezu unheimliche Weise haben die acht Autorinnen und Autoren aktuelle Entwicklungen wie die Sperrung von Fable für europäische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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