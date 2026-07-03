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Experte Tavi Costa sieht den starken US-Dollar vor der Wende: Eine Abschwächung könnte Gold, Silber, Minenaktien, Kupfer und Schwellenländer antreiben - während US-Aktien neue Risiken bergen.

Michelle Makori spricht mit Tavi Costa, Gründer und CEO von Azuria Capital, über einen möglichen Wendepunkt im globalen Makrobild. Im Zentrum steht seine These, dass der US-Dollar auf Dauer nicht so stark bleiben könne - und eine deutliche Abschwächung zum wichtigen Treiber für Gold, Silber, Minenaktien, Kupfer und Schwellenländer werden könnte.

Costa erklärt zudem, warum er Gold in den kommenden zwei Jahren deutlich höher sieht, weshalb Zentralbankreserven eine historische Verschiebung signalisieren und warum Anleger das Risiko eines stärkeren Rückgangs am US-Aktienmarkt nicht unterschätzen sollten.

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Der Dollar blufft doch nur - die nächste Phase des Goldpreises könnte Anleger schockieren | Tavi Costa & Michelle Makori



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