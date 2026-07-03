© Foto: OpenAIDer US-Jobmarkt enttäuscht im Juni, wirkt 2026 aber stabiler. Mehr Branchen stellen ein, doch die Erwerbsbevölkerung schrumpft.Zur Jahresmitte zeigt der Arbeitsmarkt in den USA eine Stärke, die 2025 größtenteils fehlte: Stabilität. Die Beschäftigungszahlen in den USA haben 2026 zwar keinen Boom erlebt, sich aber insgesamt verbessert, wie das Wall Street Journal am Donnerstag berichtete. Die am Donnerstag vom Arbeitsministerium veröffentlichten Zahlen waren hingegen enttäuschend. Die 57.000 neu geschaffenen Stellen im Juni blieben deutlich hinter den Prognosen der Wall Street zurück. Branchen, die die aktuelle Wirtschaftslage widerspiegeln, darunter Einzelhandel sowie Freizeit und …
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