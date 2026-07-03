Erstmals ist es wohl gelungen, eine komplett künstliche Zelle herzustellen, die sich teilen kann. Die Entwicklung nährt Hoffnungen auf künftige neue Therapien und auf neue umwelt- und Â klimafreundliche Produktionsmethoden. An der University of Minnesota gab es kürzlich offenbar eine Weltpremiere. Es sei erstmals gelungen, ein "zellähnliches System" zu 100 Prozent aus Laborchemikalien herzustellen, das einen kompletten Lebenszyklus durchlaufe, berichtet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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