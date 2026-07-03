Die Nutzung von Whatsapp auf dem iPad hatte bislang einen großen Haken. Eine Neuerung in der aktuellen Software-Version verspricht nun endlich Abhilfe - aber nicht für alle Nutzer:innen gleichzeitig. Nutzer:innen des Messengers Whatsapp können die Software auf Apples iPad fortan als primäres Gerät einrichten und sind nicht länger auf die Verknüpfung mit einem Smartphone angewiesen. Das berichtet der gut informierte Blog WABetaInfo, der die Änderung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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