© Foto: OpenAIDeutschlands Dienstleister schrumpfen weiter. Der PMI bleibt unter 50, doch die finalen Daten fallen besser aus. Jobs und Aufträge bleiben schwach.Der deutsche Dienstleistungssektor schrumpfte im Juni den dritten Monat in Folge. Die schwächere Nachfrage, belastet durch höhere Preise und ein geringeres Marktvertrauen, wirkte sich weiterhin negativ auf die Aktivität aus, wie eine Reuters-Umfrage am Freitag zeigte. Der endgültige HCOB Germany Services Purchasing Managers' Index, der von S&P Global erstellt wurde, stieg im Juni auf 48,6, nach 48,1 im Mai, fast zwei Punkte höher als der erste Wert von 46,8. Damit sind die finalen Zahlen deutlich weniger schlecht als der erste Schock. Der …
Enthaltene Werte: EU0009652XXXDen vollständigen Artikel lesen
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