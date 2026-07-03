DJ WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. Juli (28. KW)

=== M O N T A G, 6. Juli 2026 *** 08:00 DE/Auftragseingang Mai *** 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Mai 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich April 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juli *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Mai *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Mai *** 14:00 DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 2Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni *** 17:00 IT/EZB-Direktorin Schnabel, Moderation Panel bei ESZB-Konferenz zu geldpolitischer Transmission (20:30 Diner Speech Lane) *** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call 2Q *** 18:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu bei 15th anniversary event of Financi'Elles *** 20:30 IT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zum Abschluss einer ESZB-Forschungskonferenz *** - DE/Traton SE, Pre-Close-Call 2Q D I E N S T A G, 7. Juli 2026 *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Mai 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen *** 14:30 US/Handelsbilanz Mai *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 16./17. Juni M I T T W O C H, 8. Juli 2026 *** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von 6 Mrd EUR 15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht *** 16:00 US/Großhandelsumsatz Mai *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung *** - IT/Unicredit SpA, Bekanntgabe der Ergebnisse der weiteren Annahmefrist für Commerzbank-Angebot *** - US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Update des Weltwirtschaftsausblicks D O N N E R S T A G, 9. Juli 2026 *** 03:30 CN/Erzeugerpreise Juni *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni 07:10 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 2Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz Mai 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Juni 10:00 DE/Baader Bank AG, HV 10:00 DE/Fielmann Group AG, HV 10:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. Juni *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Juni - BE/Treffen der Eurogruppe - DE/Volkswagen, Aufsichtsratssitzung - US/Fed-New-York-Präsident Williams, Stellvertretende Gouverneurin für Finanzstabilität der Bank of England, Breeden und Präsidentin der Federal Reserve Bank of Dallas, Logan sprechen beim Workshop "The Future of Market Liquidity and Functioning" F R E I T A G, 10. Juli 2026 *** 08:00 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 1H *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juni 08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude Mai 08:00 DE/Inlandstourismus Mai 08:00 DE/Insolvenzen April *** 08:15 GR/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei 30th Annual Government Roundtable" *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 2Q - BE/Treffen des Ecofin ===

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