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Dow Jones News
03.07.2026 16:33 Uhr
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(2)

WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. Juli (29. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. Juli (29. KW) 

=== 
M O N T A G, 13. Juli 2026 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juni 
*** 18:00 DE/Volkswagen AG (VW), Pre-Close-Call 1H 
*** 18:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote und Panel-Teilnahme bei Empfang des 
     stellv. Ministerpräsidenten von NRW 
***   - AT/Opec-Ölmarktbericht 
 
D I E N S T A G, 14. Juli 2026 
  07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 2Q 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Juni 
*** 08:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 1H 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028 im 
     Volumen von 6 Mrd EUR 
*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q 
*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q 
*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q 
*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q 
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q 
*** 14:30 US/Realeinkommen Juni 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Juni 
*** 16:00 US/Fed-Chairman Warsh, geldpolitischer Bericht an 
     Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses 
*** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 2Q 
*** 19:00 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Rede bei Kenosha Area 
     Business Alliance Business Lunch 
***   - CN/Handelsbilanz Juni 
 
M I T T W O C H, 15. Juli 2026 
*** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 2Q 
*** 04:00 CN/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q 
*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q 
  07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 2Q 
*** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 1Q 
  10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), 
     Jahresabschluss der Genossenschaftlichen Finanzgruppe 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Mai 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 3 Mrd EUR 
*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juli 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Juni 
*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) 
*** 20:00 US/Fed, Beige Book 
 
D O N N E R S T A G, 16. Juli 2026 
*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Operation Report GJ 2025 
*** 03:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 2Q 
*** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q 
*** 08:00 GB/BIP Mai 
  10:00 DE/Südzucker AG, HV 
  10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Halbjahrespressekonferenz 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Mai 
*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q 
*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 2Q 
  13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juli 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juni 
*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe 
*** 16:00 US/Lagerbestände Mai 
*** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 2Q 
  22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q 
*** 22:45 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q 
 
F R E I T A G, 17. Juli 2026 
  07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 2Q 
  07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 2Q 
  08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1Q 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Mai 
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Mai 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juni 
*** 12:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung zu digitalem Euro 
*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 2Q 
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juni 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juni 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juli 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

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July 03, 2026 09:59 ET (13:59 GMT)

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SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

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