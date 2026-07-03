DJ WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. Juli (29. KW)

=== M O N T A G, 13. Juli 2026 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juni *** 18:00 DE/Volkswagen AG (VW), Pre-Close-Call 1H *** 18:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote und Panel-Teilnahme bei Empfang des stellv. Ministerpräsidenten von NRW *** - AT/Opec-Ölmarktbericht D I E N S T A G, 14. Juli 2026 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise Juni *** 08:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 1H 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028 im Volumen von 6 Mrd EUR *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q *** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Realeinkommen Juni *** 14:30 US/Verbraucherpreise Juni *** 16:00 US/Fed-Chairman Warsh, geldpolitischer Bericht an Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses *** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 2Q *** 19:00 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Rede bei Kenosha Area Business Alliance Business Lunch *** - CN/Handelsbilanz Juni M I T T W O C H, 15. Juli 2026 *** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 2Q *** 04:00 CN/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 2Q *** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 1Q 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Jahresabschluss der Genossenschaftlichen Finanzgruppe *** 11:00 EU/Industrieproduktion Mai 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 3 Mrd EUR *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juli *** 14:30 US/Erzeugerpreise Juni *** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Beige Book D O N N E R S T A G, 16. Juli 2026 *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Operation Report GJ 2025 *** 03:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 2Q *** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q *** 08:00 GB/BIP Mai 10:00 DE/Südzucker AG, HV 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Halbjahrespressekonferenz *** 11:00 EU/Handelsbilanz Mai *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q *** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 2Q 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juli *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juni *** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe *** 16:00 US/Lagerbestände Mai *** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 2Q 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q *** 22:45 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q F R E I T A G, 17. Juli 2026 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 2Q 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 2Q 08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Mai *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Mai *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juni *** 12:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung zu digitalem Euro *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juni *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juni *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juli ===

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