Mainz (ots) -
ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 - 7015245/34
Mainz, 3. Juli 2026/pl0307n2.docx
ZDF-Programmänderung
Woche 28/26
So., 5.7.
Bitte Beginnzeitänderungen ab 20.15 Uhr beachten:
20.15 Inga Lindström: Klang der Sehnsucht
21.45 heute journal (VPS 23.15)
22.15 Rosamunde Pilcher: Pralinen zum Frühstück (VPS 21.45)
(Weiterer Ablauf ab 23.45 Uhr wie vorgesehen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6307909
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