Das Konsumcannabisgesetz (KCanG), das am 1. April 2024 in Kraft trat, schafft die rechtlichen Grundlagen für einen strukturierten Cannabismarkt in Deutschland. Für Unternehmen und Investoren ist dies nicht nur ein gesellschaftspolitische Weichenstellung, sondern ein wirtschaftlicher Startschuss mit realistischen Implikationen für Marktvolumina, Unternehmensstrategien und Kapitalströme. Das Konsumcannabisgesetz als regulatorischer Rahmen Mit dem KCanG ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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