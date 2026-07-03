Der Dax hat heute ein weiteres Rekordhoch markiert. Mit einem Plus von 0,5 Prozent kletterte der Leitindex auf 25.706 Punkte, der MDax legte sogar 1,2 Prozent auf 32.928 Zähler zu. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Gewinn von rund vier Prozent. Kein schlechter Abschluss. KI-Fantasie und Zinshoffnung treiben den Markt Marktanalyst Timo Emden bringt es auf den Punkt. Das Rekordhoch sei das Ergebnis zweier Kräfte: anhaltende KI-Fantasie auf der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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