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Die Bitcoin News am 2. Juli 2026 beginnen mit einer Erholung, die auf den ersten Blick wie Entwarnung aussieht. BTC sprang auf rund 61.600 Dollar, ein Plus von 3,6 Prozent gegenüber dem 21-Monats-Tief von 57.950 Dollar, das am 1. Juli erreicht wurde. Fed-Chef Kevin Warsh erklärte, die Inflationsrisiken hätten sich abgeschwächt, und der ADP-Arbeitsmarktbericht meldete nur 98.000 neue Stellen, deutlich unter den Erwartungen. Hinter dem grünen Tagescandle steckt jedoch ein Juni, der mit einem Minus von 20,48 Prozent als der schlechteste Monat seit Juni 2022 in die Geschichte einging. US-Spot-Bitcoin-ETFs verloren im Juni rekordhohe 4,5 Milliarden Dollar an Nettomittelabflüssen, mehr als jemals zuvor seit dem Start im Januar 2024. Die Bitcoin News dieses Tages drehen sich um die Frage, ob die Erleichterung von Dauer ist oder lediglich eine Pause im Abwärtstrend markiert. Dieser Artikel liefert die aktuellen Daten, die technischen Marken und eine Presale-Beobachtung, die während der Angstphase wächst. Die Faktenlage verdient einen nüchternen Blick.

Bitcoin News: Rekord-ETF-Abflüsse, Fed-Signale und der Kampf um die 60.000-Dollar-Marke

BTC fiel am 1. Juli auf 57.950 Dollar, den niedrigsten Stand seit 652 Tagen, bevor eine Erholung auf rund 61.600 Dollar einsetzte. Laut Finbold schrumpfte die Marktkapitalisierung allein in der vergangenen Woche um rund 15,1 Milliarden Dollar auf etwa 1,2 Billionen Dollar. Der Fear-and-Greed-Index fiel auf 12 und markierte damit die tiefste extreme Angst des Jahres. Der Juni brachte vier von sechs Monaten im Minus für 2026, und BTC ist laut Finbold erst zum dritten Mal in seiner Geschichte mit Verlusten in Q1 und Q2 in ein Kalenderjahr gestartet.

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten laut CoinDesk Rekordabflüsse von 4,5 Milliarden Dollar im Juni. BlackRocks IBIT allein verlor 3,55 Milliarden Dollar und machte damit 79 Prozent der gesamten Abflüsse aus, einschliesslich neun aufeinanderfolgender Tage mit Nettoverkäufen. Zwei Katalysatoren trieben den Ausverkauf an. Der Börsengang von SpaceX am 12. Juni zog Milliarden an Risikokapital aus spekulativen Positionen ab, und die hawkishe Haltung von Fed-Chef Warsh am 17. Juni nahm Zinssenkungen vom Tisch. Strategy genehmigte Rückkäufe über 2 Milliarden Dollar und erhöhte die Barreserven auf 2,55 Milliarden Dollar, ein Zeichen, dass der grösste BTC-Unternehmenshalter mit weiterer Volatilität rechnet.

Die Bitcoin News vom 2. Juli zeigen erste Anzeichen einer Erleichterung. Warsh erklärte, die Inflationsrisiken hätten sich abgeschwächt, und der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sank von 54 auf 53,3. CoinCodex prognostiziert BTC bei 90.984 Dollar bis Ende Juli unter optimistischen Bedingungen, während Changelly einen konservativen Durchschnitt von 77.220 Dollar für 2026 schätzt. Historisch gesehen endete Bitcoin in 10 der letzten 15 Juli-Monate im Plus mit einem durchschnittlichen Gewinn von 19 Prozent. Ein Anstieg auf 90.000 Dollar würde rund 46 Prozent Rendite liefern, ein bedeutender Ertrag, der jedoch Monate Geduld erfordert.

Pepeto: Das Presale-Projekt, das wächst, während die Bitcoin News Panik melden

Jede Analyse der Bitcoin News konzentriert sich darauf, ob der Boden erreicht ist. Doch die Wallets, die echte Positionen aufbauen, warten nicht auf diese Antwort. Während Milliarden aus den Bitcoin-ETFs abfliessen und institutionelle Halter sich zurückziehen, wächst im Hintergrund ein Presale, der genau diese Angst als Einstiegsfenster nutzt. Sie sichern sich Einträge, die verschwinden, sobald die Erholung beginnt, und genau das bietet Pepeto, während der Presale die Marke von 10 Millionen Dollar überschreitet.

Der Pepeto-Marktplatz hat über 10 Millionen Dollar zum Preis von 0,0000001871 Dollar gesammelt, während BTC im selben Zeitraum ein Fünftel seines Wertes verlor. Jeder Dollar kam an, während die Schlagzeilen das schlechteste Kryptoquartal seit vier Jahren ausriefen. Dieses Volumen während der Angst ist die Überzeugung einer Community, die schneller wächst, als der Abschwung sie bremsen kann.

Der Marktplatz verarbeitet Tauschgeschäfte ohne Gebühren, sodass jeder Trade den vollen Ertrag im Wallet behält, statt einen Anteil abzugeben. Die Bridge verbindet separate Blockchains, damit Token frei zwischen Netzwerken fliessen und die Kosten und Verzögerungen entfallen, die Kapital auf der falschen Chain einschliessen. Mit 420 Billionen Token und einer Community, die über 10 Millionen Dollar an Einlagen getätigt hat, sehen Analysten ein erhebliches Vervielfachungspotenzial nach der Binance-Notierung.

Jeder Zyklus bringt Wallets hervor, die während der Angst einstiegen und während der Erholung die Ergebnisse einsammelten. Die grossen Halter warten auf ein Signal, das der Markt noch nicht gegeben hat, während frühe Käufer bereits Positionen aufbauen. Die Listung trennt diejenigen, die bereits investiert sind, von allen, die später darüber lesen. Pepeto mit einer bestätigten bevorstehenden Binance-Notierung ist genau das Setup, das die BTC-Prognose-Gemeinde immer wieder sucht, nur dass der Einstieg heute noch offen ist.

Fazit: Was die Bitcoin News für den Blick auf Pepeto bedeuten

Die Bitcoin News zeigen, dass BTC sich von seinem tiefsten Punkt seit 21 Monaten erholt, aber 46 Prozent über Monate sind das, was der Markt denjenigen gibt, die auf Bestätigung gewartet haben. Jeder Zyklus brachte Gewinner hervor, die während der Angst einstiegen und während der Erholung Vermögen aufbauten. Über 10 Millionen Dollar im Presale, ein funktionierender Marktplatz und eine bevorstehende Binance-Notierung machen Pepeto zu dem Moment, der sich gerade wiederholt. Die Presale-Seite von Pepeto zeigt eine Community, die durch den Abschwung hindurch gewachsen ist. Die Entscheidung, vor der Listung einzusteigen, macht am Ende den Unterschied aus.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagen die Bitcoin News für Juli 2026?

BTC handelt bei rund 61.600 Dollar nach einer Erholung vom 21-Monats-Tief bei 57.950 Dollar. Die Bitcoin News zeigen eine Prognose-Spanne von 65.000 bis 90.000 Dollar, abhängig von den makroökonomischen Bedingungen und den ETF-Strömen.

Warum wächst der Pepeto-Presale, während BTC unter Druck steht?

Über 10 Millionen Dollar flossen während des Crashs in den Presale, angezogen von einem funktionierenden Marktplatz und einer bevorstehenden Binance-Notierung. Alle Details finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.