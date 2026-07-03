FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 17. Juli
MONTAG, DEN 6. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
14:00 DEU: Gea Group, Pre-Close-Call Q2
18:00 DEU: Aumovio, Pre-Close-Call Q2
18:00 ESP: Repsol, Q2-Umsatz
DEU: Traton, Pre-Close-Call Q2
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 5/26
08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 4/26
09:30 DEU: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26
10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 7/26
10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26
11:00 EUR: Erzeugerpreise 5/26
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 5/26
15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 6/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM-Index Service 6/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Konferenz Bundesagentur für Arbeit (BA) und DGB Baden-Württemberg zu den Potenzialen und Herausforderungen von KI in den Betrieben
DIENSTAG, DEN 7. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Shell, Q2-Umsatz
10:00 DEU: TLG Immobilien, Hauptversammlung
11:00 DEU: Delticom, Hauptversammlung
12:00 GBR: Marks & Spencer, Hauptversammlung
DEU: Heckler & Koch, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Ausgaben privater Haushalte 5/26
08:00 DEU: Industrieproduktion 5/26
08:45 FRA: Handelsbilanz 5/26
14:15 USA: ADP-Bericht zum Arbeitsmarkt
14:30 USA: Handelsbilanz 5/26
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Personaldebatte OEAG Holding GmbH und Arbeitgeberverband Gesamtmetall zu Bürokratieabbau in Unternehmen
09:00 DEU: Tagesspiegel Background Fachkonferenz Agrar & Ernährung
MITTWOCH, DEN 8. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
09:30 USA: Meta, Hauptversammlung
10:00 DEU: WCM, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Leistungsbilanz 5/26
08:45 FRA: Leistungsbilanz 5/26
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
16:00 USA: Großhandelslagerbestände
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
20:00 DEU: Fed-Sitzungsprotokoll 16./17.6.26
21:00 USA: Konsumentenkredite
SONSTIGE TERMINE
--
DONNERSTAG, DEN 9. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Barry Callebaut, Q3-Umsatz
07:30 AUT: OMV, Q2-Umsatz
10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung
10:00 DEU: Baader Bank, Hauptversammlung
10:00 DEU: Hornbach, Hauptversammlung
10:00 AUT: AT&S, Hauptversammlung
10:30 DEU: Expert, Bilanz-Pk 2026
12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen
12:00 GBR: BT Group, Hauptversammlung
14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung
DEU: Volkswagen, AR-Sitzung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Geldmenge M2, M3
03:30 CHN: Erzeugerpreise 6/26
03:30 CHN: Verbraucherpreise 6/26
08:00 DEU: Handelsbilanz 5/26
08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 6/26
13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 10/11.6.26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 6/26
EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Pressegespräch Bankenverband BdB zu Wettbewerbsfähigkeit und Regulatorik, Frankfurt/M.
FREITAG, DEN 10. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q2
10:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung
11:00 DEU: Volkswagen, Absatz Q2/26
15:30 USA: Delta Air Lines, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 6/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Insolvenzen 4/26
08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 5/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Industrieproduktion 5/26
EUR: Treffen der EU-Finanzminister
EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten
SONSTIGE TERMINE
21:00 DEU: Ende der gut fünfmonatigen Generalsanierung der Bahnstrecke Köln-Wuppertal-Hagen
MONTAG, DEN 13. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 06/26
13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen
18:00 DEU: Volkswagen, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026
DEU: Eventuell Börsengang von Smag Mobile Antenna Masts im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Leistungsbilanz 5/26
08:00 ROU: Verbraucherpreise 6/26
SONSTIGE TERMINE
EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister
DIENSTAG, DEN 14. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen
07:00 NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen
07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen
08:30 DEU: Mercedes-Benz Group, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026 12:00 GBR: National Grid, Hauptversammlung
12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q2-Zahlen
12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen
13:00 USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen
13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen
14:00 USA: Citigroup Inc, Q2-Zahlen
18:00 DEU: Schaeffler, Pre-Close-Call Q2
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Im- und Exporte 6/26
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 5/26
06:30 JPN: Industrieproduktion 5/26 (endgültig)
07:00 FIN: Verbraucherpreise 6/26
08:30 CHE: Erzeugerpreise 6/26
08:30 CHE: Importpreise 6/26
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
14:30 USA: Verbraucherpreise 6/26
14:30 USA: Realeinkommen 6/26
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Jahres-Pk Forum Fairer Handel e.V. zur wirtschaftlichen Entwicklung des Fairen Handels in Deutschland im Geschäftsjahr 2025, Berlin USA: Sicherheitskonferenz Aspen Security Forum, Aspen
MITTWOCH, DEN 15. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
00:30 GBR: Rio Tinto, Q2-Umsatz
06:30 SWE: SEB, Q2-Zahlen
07:00 FIN: Elisa, Q2-Zahlen
07:00 NLD: DocMorris, Q2-Umsatz
07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen
07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Q2
07:30 CHE: Richemont, Q1-Umsatz
07:30 NOR: Storebrand, Q2-Zahlen
11:30 GBR: Burberry, Hauptversammlung
12:30 USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen
12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen
12:45 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen
13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 5/26
04:00 CHN: BIP Q2/26
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 6/26
04:00 CHN: Industrieproduktion 6/26
06:30 JPN: Dienstleistungsindex 5/26
08:00 SWE: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
09:30 POL: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
14:30 USA: Empire State Index 7/26
14:30 USA: Erzeugerpreise 6/26
15:45 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
20:00 USA: Beige Book
SONSTIGE TERMINE
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Pläne für Überarbeitung des Treibhausgashandelssystems vor, Brüssel
IRL: Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen
DONNERSTAG, DEN 16. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
00:30 AUS: BHP Group, Operation Report 2025
06:30 SWE: Nordea Bank, Q2-Zahlen
07:00 SWE: Tele2 AB, Q2-Zahlen
07:00 NOR: Telenor, Q2-Zahlen
07:00 SWE: Investor, Q2-Zahlen
07:00 CHE: ABB, Q2-Zahlen
08:00 FRA: Totalenergies, Q2-Umsatz
10:00 DEU: Südzucker, Hauptversammlung
10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Halbjahres-Pk, Frankfurt/M. 12:00 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen
12:30 USA: GE Aerospace, Q2-Zahlen
12:30 USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen
13:00 DEU: Euwax, Hauptversammlung
13:30 USA: State Street, Q2-Zahlen
13:30 USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen
17:45 FRA: Vinci, Q2-Umsatz
22:00 USA: Alcoa, Q2-Zahlen
22:01 USA: Netflix, Q2-Zahlen
22:30 USA: United Airlines, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 6/26
08:00 GBR: Industrieproduktion 5/26
08:00 GBR: Bauproduktion 5/26
08:00 GBR: Handelsbilanz 5/26
08:00 GBR: BIP 5/26
10:00 ITA: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
11:00 EUR: Handelsbilanz 5/26
14:30 USA: Philadelphia Fed Outlook 7/26
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 6/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index
16:00 USA: Lagerbestände 5/26
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 6/26
SONSTIGE TERMINE
--
FREITAG, DEN 17. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 CHE: Georg Fischer, Halbjahreszahlen
07:00 SWE: Telia Company AB, Q2-Zahlen
07:00 SWE: Volvo Car, Q2-Zahlen
07:00 SWE: SKF, Q2-Zahlen
07:00 SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen
07:20 SWE: Volvo AB, Q2-Zahlen
07:30 DNK: Danske Bank, Q2-Zahlen
07:30 SWE: Saab, Q2-Zahlen
07:30 SWE: Skanska, Q2-Zahlen
08:00 GBR: United Utilities, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Burberry, Q1-Umsatz
08:00 NOR: Yara, Q2-Zahlen
12:00 SWE: Autoliv, Q2-Zahlen
13:00 USA: Travelers Cos, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
10:00 EUR: Leistungsbilanz 5/26
11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
14:30 USA: Im- und Exportpreise 6/26
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 6/26 (vorläufig) 15:15 USA: Industrieproduktion 6/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 6/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet: Haben Wohnungseigentümer Anspruch auf Split-Klimaanlage?, Karlsruhe
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Pläne für Überarbeitung des Treibhausgashandelssystems vor, Brüssel
IRL: Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi