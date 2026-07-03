DJ PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Triumph, China, stellt nach chinesischem Kapitalmarktverfahren sein Aktienpaket zur Veräußerung zur Verfügung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Triumph, China, stellt nach chinesischem Kapitalmarktverfahren sein Aktienpaket zur Veräußerung zur Verfügung

Kahl am Main (pta000/03.07.2026/17:20 UTC+2)

Pressemeldung

SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht weiteren Hinweis: Triumph Science and Technology Group Co., Ltd., China, stellt nach chinesischem Kapitalmarktverfahren sein Aktienpaket zur Veräußerung zur Verfügung

Kahl am Main, den 03. Juli 2026

SINGULUS TECHNOLOGIES AG veröffentlicht den folgenden weiteren Hinweis: Triumph Science & Technology Group Co. Ltd., Peking ("Triumph"), beabsichtigt, im Zuge eines Bieterverfahrens ("Solicitation Process") sämtliche durch Triumph gehaltenen Aktien an der SINGULUS TECHNOLOGIES AG zu verkaufen. Mit der heutigen Veröffentlichung beginnt das 10 tägige Bieterverfahren.

Dabei handelt es sich um 1.489.997 Aktien und damit um rd. 16,75% der ausstehenden Aktien. Sämtliche von Triumph gehaltenen Aktien werden dabei nur als ein gesamtes Aktienpaket an einen Investor veräußert. Das Prozedere und alle erforderlichen Informationen sind den Dokumenten auf der Website der SINGULUS TECHNOLOGIES AG unter https:// www.singulus.com/de/aktie/ dargestellt.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher Tel.: +49 (0) 172 8332 224

(Ende)

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Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Hanauer Landstraße 103 63796 Kahl am Main Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AAXXX (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1783092000582 ]

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July 03, 2026 11:20 ET (15:20 GMT)