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WKN: A1681X | ISIN: DE000A1681X5 | Ticker-Symbol: SNG
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SINGULUS TECHNOLOGIES AG Chart 1 Jahr
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10,65010,80003.07.
Dow Jones News
03.07.2026 17:51 Uhr
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PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Triumph, China, stellt nach chinesischem Kapitalmarktverfahren sein Aktienpaket zur Veräußerung zur Verfügung

DJ PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Triumph, China, stellt nach chinesischem Kapitalmarktverfahren sein Aktienpaket zur Veräußerung zur Verfügung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Triumph, China, stellt nach chinesischem Kapitalmarktverfahren sein Aktienpaket zur Veräußerung zur Verfügung

Kahl am Main (pta000/03.07.2026/17:20 UTC+2)

Pressemeldung

SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht weiteren Hinweis: Triumph Science and Technology Group Co., Ltd., China, stellt nach chinesischem Kapitalmarktverfahren sein Aktienpaket zur Veräußerung zur Verfügung

Kahl am Main, den 03. Juli 2026

SINGULUS TECHNOLOGIES AG veröffentlicht den folgenden weiteren Hinweis: Triumph Science & Technology Group Co. Ltd., Peking ("Triumph"), beabsichtigt, im Zuge eines Bieterverfahrens ("Solicitation Process") sämtliche durch Triumph gehaltenen Aktien an der SINGULUS TECHNOLOGIES AG zu verkaufen. Mit der heutigen Veröffentlichung beginnt das 10 tägige Bieterverfahren.

Dabei handelt es sich um 1.489.997 Aktien und damit um rd. 16,75% der ausstehenden Aktien. Sämtliche von Triumph gehaltenen Aktien werden dabei nur als ein gesamtes Aktienpaket an einen Investor veräußert. Das Prozedere und alle erforderlichen Informationen sind den Dokumenten auf der Website der SINGULUS TECHNOLOGIES AG unter https:// www.singulus.com/de/aktie/ dargestellt.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher Tel.: +49 (0) 172 8332 224

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Singulus Technologies Aktiengesellschaft 
           Hanauer Landstraße 103 
           63796 Kahl am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Bernhard Krause 
Tel.:         +49 172 833 2224 
E-Mail:        bernhard.krause@singulus.de 
Website:       www.singulus.de 
ISIN(s):       DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AAXXX (Anleihe) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1783092000582 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2026 11:20 ET (15:20 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

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